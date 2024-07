Quadra do Amazonas foi reinaugurada - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 07/07/2024 07:21

Petrópolis - Nesta semana, foi concluída a obra da Quadra do Amazonas, que já foi reinaugurada e entregue à população. Reinvindicação antiga dos moradores, o local estava com as obras paradas desde 2016, sendo retomadas em 2022. A nova quadra é comberta, com grama sintética, gradeada, conta com iluminação de LED e um parquinho infantil ao lado.

“Hoje é dia de comemorar. De celebrar essa conquista para o Quitandinha. Um equipamento público novo, de qualidade, pronto para ser usado pela população. Um lugar para o esporte, para o lazer, para confraternização”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Na noite de quinta-feira (4), a quadra ficou lotada para a inauguração. Crianças e lideranças comunitárias prestigiaram o evento. “Quando assumimos, em 2022, aqui só tinha prego, lixo e tapume. Hoje temos aqui um centro esportivo. É uma das quadras mais bonitas de Petrópolis. Cumprimos um compromisso que assumimos lá atrás. O dinheiro público tem que ser investido assim, na ponta, nas comunidades”, disse o vice-prefeito Paulo Mustrangi.



O secretário de Esportes, Thiago França, lembrou que a atual gestão do município revitalizou mais de 10 quadras. “O ICMS (imposto sobre a circulação de mercadorias) da GE Celma que conseguimos desde 2022 está aqui. Em cada obra dessa que entregamos à população”, disse França.



A quadra ganhou o nome de Sebastião Rosa, liderança comunitária histórica do Amazonas. Na inauguração, o filho dele, Edson Rosa, atual presidente da Associação de Moradores do Amazonas, ficou emocionado.



“É uma emoção muito grande. Estou muito feliz com essa homenagem ao meu pai. Só tenho a agradecer.”, disse Edson Rosa.