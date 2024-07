Carros da assistência social - Foto: Divulgação/PMP

07/07/2024

Petrópolis - Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis entregou mais de R$ 600 mil em equipamentos a 12 instituições de assistência social. Os investimentos são frutos de emendas parlamentares e contam com veículos, mobiliário, equipamentos eletrônicos, equipamentos esportivos, brinquedos e instrumentos musicais.



“São instituições que fazem um trabalho lindo na cidade. E que vão se fortalecer cada vez mais, para ajudar aqueles que mais precisam. As nossas crianças, os nossos idosos. A contrapartida da Prefeitura para a compra desses equipamentos veio do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias) da GE Celma. Por isso, vamos lutar até o fim na Justiça para que o ICMS da Celma fique em Petrópolis. Esses recursos são nossos. É muito doído para um gestor público ver um recurso que é nosso sendo desfrutado pelo Rio de Janeiro, por Niterói, por Caxias. Esses recursos são de Petrópolis”, disse o prefeito Rubens Bomtempo



As 12 instituições beneficiadas pelos equipamentos são: Apae, Mitra, CDDH (Centro de Defesa dos Direitos Humanos), Sadias, Terra Santa, São Charbel, Gaape (Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis), Oficina de Jesus, Pestalozzi, Lar de Crianças, Fundação Educandário Princesa Isabel e APPO (Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos).

“Esse carro com certeza vai fazer diferença nos nossos projetos sociais. É fundamental que o terceiro setor possa ter esse apoio do ente público. Esse apoio nos permitirá fazer a diferença na vida das pessoas”, disse Anderson Cunha, procurador geral da Mitra Diocesana..



A entrega dos equipamentos foi realizada na quadra do Sisep (Sindicato dos Servidores municipais de Petrópolis), no Centro.



“Estamos entregando hoje R$ 600 mil em equipamentos. Mas vai ter mais. Ao todo, são R$ 3,3 milhões em equipamentos, sendo R$ 2 milhões de emendas parlamentares e R$ 1,3 milhão de contrapartida da Prefeitura. Ou seja. Novas entregas estão previstas”, disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.



* “Esses recursos que chegaram para a nossa instituição hoje são de suma importância para a continuidade do nosso desempenho junto às comunidades, junto aos nossos assistidos e colaboradores. Só tenho a agradecer”, disse Tatiane Lanzeti, advogada do CDDH.