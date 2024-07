Escola de formação de motoristas da Petro Ita - Foto: Divulgação

Publicado 08/07/2024 08:37

Petrópolis - A empresa de ônibus Petro Ita, que mantém um extenso histórico na formação de novos profissionais para o setor rodoviário há, pelo menos, três décadas, concluiu a formação de seis motoristas. Os colaboradores passaram pelos devidos treinamentos, sendo qualificados e capacitados para a operação no transporte público, em Petrópolis. Desde o ano passado, a operadora recrutou 85 motoristas que estavam disponíveis no mercado de trabalho. Destes, mais que a metade foram aprovados.

A “Escola de Formação de Motoristas” foi criada em 2006 e, desde então, já recebeu mais de 500 alunos e formou mais de 300 motoristas profissionais. O curso possui duração de 45 horas e é dividido por diferentes etapas, desde o conhecimento teórico à prática, com treinamentos em diversas regiões da cidade e também nas linhas de atuação da Petro Ita.

Segundo Nubia Yorio, responsável pelo departamento de gestão de pessoas da empresa, a ação é importante para a formação de novos motoristas e o desenvolvimento profissional dos rodoviários. “A Petro Ita é uma empresa resiliente, que faz da dificuldade, um momento para superação. Vendo a falta de profissionais qualificados para o setor, investimos na carreira dos colaboradores que possuem carteira de habilitação, mas não encontravam oportunidades”.

Ernani Azevedo, de 27 anos, é um dos novos formandos. O profissional, que anteriormente dirigia caminhão, destacou a importância do treinamento. “Além de realizar um sonho de criança em ser motorista de ônibus, desenvolvi diversas habilidades e técnicas para a condução segura do passageiro”, contou.

Ainda de acordo com ele, inúmeros procedimentos chamaram a atenção durante o curso. “Aprendemos como funciona os protocolos adotados para casos de inundação, também desenvolvemos habilidades para a direção defensiva, noções básicas de mecânica, entre outros assuntos, que visam a segurança do rodoviário e do passageiro”, concluiu.

Para motoristas que possuem carteira D, que residem em Petrópolis, e sonham em trabalhar no sistema de transporte urbano por ônibus, basta enviar currículo para rh@petroita.com.br. Ao passar pelo processo seletivo, o candidato pode ter a oportunidade de ser aluno da “Escola de Formação de Motoristas”, ingressando profissionalmente no setor rodoviário, caso seja aprovado.