APPOFoto: Divulgação

Publicado 08/07/2024 08:37

Petrópolis - Em resposta à grande adesão da comunidade, o Bazar de Inverno da Associação dos Pacientes Oncológicos de Petrópolis (APPO) foi prorrogado até o final de julho. O espaço fica na Rua Dr. Porciúncula, 60, no Centro de Petrópolis, em frente ao Terminal de Integração Imperatriz Leopoldina, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30.

As peças disponíveis no bazar são resultado das generosas doações da comunidade petropolitana. Todos os itens passam por um rigoroso processo de triagem e reparos antes de serem disponibilizados para venda. Esta prática não apenas garante a qualidade dos produtos, mas também promove a sustentabilidade ao reaproveitar e dar nova vida a roupas e acessórios.

A renda arrecadada no bazar é fundamental para a manutenção da Casa de Apoio da APPO, que oferece suporte a pacientes oncológicos e seus familiares. Além de ajudar a quitar contas importantes da casa, o evento reforça o compromisso da APPO com a moda sustentável, oferecendo peças a preços acessíveis, com valores a partir de R$10,00.

O Bazar de Inverno não é apenas uma oportunidade para adquirir roupas e acessórios de qualidade a preços baixos, mas também um movimento que enaltece a moda sustentável. “Cada peça vendida aqui tem uma história e um propósito. Estamos transformando doações em recursos que fazem a diferença na vida de pessoas que enfrentam o câncer”, destaca Gabi Andrade, jornalista e diretora de Relações Públicas da Associação.

Rosângela da Silva, conhecida como Rosinha, vitoriosa do câncer de mama e frequentadora do bazar, elogia a iniciativa: “Adoro vir ao bazar. Além de encontrar roupas lindas e em ótimo estado, sei que estou contribuindo para uma causa nobre. É gratificante ver como a comunidade se une para ajudar”.

Magna Souza, coordenadora do Bazar, ressalta a importância da prorrogação: “A extensão do bazar até o final de julho nos permite arrecadar mais fundos e continuar oferecendo o suporte necessário aos pacientes. É uma vitória para todos”.