ONG Sal Para a TerraFoto: Divulgação

Publicado 13/07/2024 14:09

Petrópolis - A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis firmou parceria com a ONG Sal para a Terra para apoiar as atividades sociais da entidade que atua há mais de 25 anos no bairro Retiro e entorno. A partir deste mês de julho, os associados da CDL terão a oportunidade de contribuir diretamente para o trabalho da ONG, que beneficia 70 famílias em vulnerabilidade social e 100 crianças e adolescentes.

Todo dia 25 de cada mês, a CDL emitirá um boleto no valor de R$ 10 para cada um de seus associados, com a indicação "contribuição espontânea para o projeto Sal para a Terra". Os valores arrecadados serão repassados para a ONG até o dia 10 do mês seguinte. Além disso, os associados que desejarem contribuir com quantias maiores poderão fazer doações via Pix, utilizando a chave PIX 31171671000149 (CNPJ da CDL Petrópolis), com identificação do doador.

O presidente da CDL, Claudio Mohammad, destacou a importância dessa parceria: "Estamos muito felizes em apoiar a ONG Sal para a Terra, uma entidade que faz um trabalho fundamental em nossa comunidade. Acreditamos que essa colaboração vai fortalecer ainda mais os laços entre o setor empresarial e as iniciativas sociais de Petrópolis. O papel da CDL também é, além de lutar pela classe empresarial, estar presente na sociedade e aproximar o lojista de projetos sociais relevantes. Muitas pessoas querem ajudar e não sabe como. Vamos fazer essa ‘ponte’, uma corrente do bem”, afirma.

A ONG Sal para a Terra se dedica à comunidade do Retiro e arredores, oferecendo uma série de atividades e programas que incluem aulas de inglês, panificação, reforço escolar e esportes, como artes marciais. Essas iniciativas têm como objetivo proporcionar educação, qualificação profissional e lazer, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento integral dos participantes.

O pastor Adilson Malaquias, dirigente da ONG, expressou sua gratidão pela iniciativa: "Esta parceria com a CDL é um grande avanço para nós. Com as contribuições, poderemos ter mais tranquilidade para nossas atividades e trabalhar para beneficiar ainda mais pessoas. Esta parceria representa um passo significativo na união de forças entre o setor empresarial e a sociedade civil para promover a transformação social e o bem-estar das famílias do Retiro. Agradecemos a todos os que vão nos apoiar nessa missão”.