Doação de alimentos dará direito a cupom para o sorteio de uma motocicleta - Foto: Reprodução

Doação de alimentos dará direito a cupom para o sorteio de uma motocicletaFoto: Reprodução

Publicado 13/07/2024 08:07 | Atualizado 13/07/2024 14:20

Petrópolis - O Petrópolis Moto Fest, que será realizado entre os dias 19 e 21 de julho, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, está promovendo uma importante ação solidária em parceria com o programa SESC Mesa Brasil: a arrecadação de alimentos, exceto sal e açúcar. Os participantes que doarem 5 kg de alimentos não perecíveis, receberão um cupom para concorrer a uma motocicleta zero quilômetro.

A iniciativa visa reforçar o compromisso social do evento, ajudando a combater a fome e a insegurança alimentar. Para cada doação de 5 kg de alimentos, o doador receberá um cupom que deverá ser preenchido e depositado em uma urna lacrada, disponível no local do evento. Não há limite de participações por pessoa, permitindo que cada indivíduo contribua quantas vezes desejar e aumente suas chances no sorteio. Uma parceria com o supermercado Multimix irá disponibilizar kits com os alimentos no local por R$ 30,00 os 5 kg.

O sorteio da motocicleta, uma Honda Elite 125, zero quilômetro, modelo 2025, será realizado no dia 21 de julho, às 21h, no palco principal do evento, e transmitido ao vivo pelo Instagram do Petrópolis Moto Fest (@petropolismotofest). Um participante do público será convidado a sortear o cupom vencedor e três cupons reservas, garantindo a transparência e a lisura do processo.

A organização do Moto Fest entrará em contato com o vencedor através do Instagram, e-mail ou telefone fornecidos no cupom. O ganhador terá sete dias para reclamar o prêmio, apresentando documento de identidade e CPF para validar sua participação. Caso não se manifeste no prazo estipulado, o prêmio será transferido ao segundo cupom sorteado, e assim sucessivamente.

Com a iniciativa, o Petrópolis Moto Fest reafirma seu papel social, incentivando a solidariedade e premiando os participantes com a chance de ganhar uma motocicleta. A arrecadação será destinada ao programa SESC Mesa Brasil, que redistribui os alimentos para instituições sociais, contribuindo para o bem-estar da população.

O Petrópolis Moto Fest também contará com uma variedade de atrações e atividades, incluindo shows de rock, DJs, Batalha das Bandas, concurso Estrela Moto Fest, uma área gastronômica diversificada com food trucks e cervejas artesanais, além de expositores e estandes de acessórios e exibições de motos.

O evento tem entrada gratuita e acontece à Estrada União e Indústria 10.000, em Itaipava, das 16h à meia-noite na sexta-feira e das 11h à meia-noite no sábado e domingo. O local conta com estacionamento, mas, por conta da determinação da administração do Parque, disponível no Diário Oficial do município N.º 6631 do dia 27 de março de 2023, não é permitido acampar no local.