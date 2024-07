EC Cascatinha busca tricampeonato seguido no sub-11 - Foto: Raphael Martins

Publicado 13/07/2024 14:13

Petrópolis - O Campeonato Municipal de Futebol terá início em Petrópolis nas categorias sub-11 e sub-13. As partidas das competições promovidas pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) começam a ser disputadas neste sábado (13).

Os dois campeonatos contam com quatro equipes participantes: Carangola FC; EC Cascatinha; Laginha FC; e Serra Sports. O regulamento aponta que todos os times irão se enfrentar em dois turnos, com o primeiro colocado se classificando para a final, enquanto o segundo e o terceiro irão disputar uma semifinal valendo vaga na decisão.

Neste primeiro dia de jogos, duas partidas serão realizadas, sendo uma em cada categoria. O Serra Sports e o Carangola se enfrentam no Estádio do Santa Isabel FC, no Caxambu. No domingo, é a vez de Laginha FC e EC Cascatinha duelarem no Estádio José Crescêncio da Costa, com mando do Laginha.

No sub-11, o EC Cascatinha busca o tricampeonato consecutivo, após ter sido campeão em 2022 e 2023. Já no sub-13, o Carangola FC é o atual campeão e busca manter o título.