Pré-candidato reuniu mais de duas mil pessoas no eventoFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2024 13:11

Petrópolis - Mais de duas mil pessoas participaram do lançamento da pré-candidatura de Hingo Hammes (PP) à prefeitura de Petrópolis na noite desta sexta-feira (12). O evento, realizado no salão social do Sport Club Magnólia, no Bingen, contou com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, do presidente do PP no Estado, Dr. Luizinho, do senador Carlos Portinho, além dos pré-candidatos a vereadores que apoiam Hingo e outros políticos.

Emocionado com o apoio recebido, o pré-candidato Hingo Hammes destacou que o trabalho feito como prefeito interino, em 2021, permanece na memória dos petropolitanos. Além disso, lembrou as ações realizadas como vereador, como por exemplo, a lei que garante o investimento de quase R$ 30 milhões em prevenção de desastres.

"A minha história foi construída com muito trabalho, dedicação e, principalmente, ouvindo as pessoas. Acredito muito no diálogo. Hoje, estou emocionado com todo esse apoio recebido. Agradeço ao nosso governador, Cláudio Castro, ao Dr. Luizinho, aos vereadores de mandato que estão aqui e a todos os nossos pré-candidatos", disse Hingo Hammes.

O governador Cláudio Castro destacou a capacidade de diálogo do pré-candidato Hingo Hammes e disse que Petrópolis tem a oportunidade de ter um prefeito capaz de articular a vinda de recursos, tanto do governo do Estado quanto da União, para o município.

"Hingo é o melhor candidato para Petrópolis. Ele é aberto ao diálogo e foi testado e aprovado. Com ele, a cidade vai voltar a crescer", afirmou o governador.

Líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, o Dr. Luizinho destacou os avanços nas cidades próximas. "Vou dar o exemplo de Magé e de Areal, que estão crescendo muito com o PP na prefeitura. Com Petrópolis não será diferente!", exclamou.

Também estiveram presentes o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o secretário Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, o secretário Estadual de Cidades, Douglas Ruas, o deputado Carlinhos BNH, o deputado Sérgio Fernandes, os vereadores Domingos Protetor, Dr. Mauro Peralta, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Octávio Sampaio, Marcelo Chitão, Dudu, Marcelo Lessa, além do ex-deputado Marcus Vinicius.