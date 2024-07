Homem foi levado para a 106ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 18/07/2024 07:59

Petrópolis - A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra o homem que atingiu uma motocicleta com mãe e filha na Posse no dia 29 de junho. O caso ganhou grande repercussão, já que o indivíduo fugiu sem prestar socorro, enquanto a mulher atingida morreu e a filha teve a perna esquerda amputada.

De acordo com a polícia, foi comprovado durante as investigações que o homem consumiu grande quantidade de cerveja e cachaça em, ao menos, dois estabelecimentos, acompanhado de alguns amigos. Após sair dos locais, foi para a Estrada Silveira da Mota com seu automóvel realizar "cavalinhos de pau.

"A Polícia Civil realiza todas as ações utilizando técnicas de inteligência, de monitoramento e de investigação. O crime em tela chocou a população local e teve total atenção das autoridades públicas desde o início para que fosse totalmente esclarecido. Por esse motivo, reafirmamos nosso compromisso com a verdade e a Justiça", afirmou a 106ª DP em publicação nas redes sociais.