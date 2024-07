Campanha nova da Águas do Imperador - Foto: Divulgação

Publicado 19/07/2024 11:35

Petrópolis - A Águas do Imperador lançou a campanha 'Pague com Pix - Piscou, pagou!', uma opção rápida, prática e segura para garantir comodidade no atendimento. Além de ser uma solução eficiente e moderna, o Pix oferece agilidade nas transações de pagamento das contas de água e esgoto por meio de diversas instituições financeiras. Basta utilizar o QR Code para pagamento, que está disponível em todas as contas.

“Lançamos uma nova campanha para incentivar nossos clientes a utilizarem o Pix para o pagamento de suas contas. O Pix é uma forma rápida, segura e prática de realizar pagamentos”, diz o gerente de Grandes Clientes do Grupo Águas do Brasil, Carlos Alberto de Gregório.

Acesse os canais de relacionamento e saiba mais! WhatsApp (21) 97211-8064, site www.aguasdoimperador.com.br, ou 0800 742 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).