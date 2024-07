Ligação clandestina em Nogueira - Foto: Divulgação

Ligação clandestina em NogueiraFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2024 16:33

Petrópolis - A concessionária Águas do Imperador está intensificando as fiscalizações de furto de água no município. A equipe identificou uma ligação clandestina em uma obra de um grande imóvel residencial, em Nogueira. O proprietário do imóvel foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. Em média, seis casos de furto de água são identificados na cidade toda semana.

Ao verificar a irregularidade, a equipe da concessionária fez contato com a Polícia Civil, que enviou um perito para analisar a situação. O proprietário prestou esclarecimentos e foi liberado, mas pode responder criminalmente por furto, além de pagar multa e ser cobrado de forma retroativa pelo uso da água.

A concessionária alerta que ligações irregulares podem causar uma série de problemas, incluindo vazamentos, perda de pressão na rede e até comprometer o abastecimento de outros clientes, já que a água está sendo desviada. Além disso, ligações clandestinas aumentam o risco de contaminação da rede distribuidora e a propagação de doenças de veiculação hídrica.

De acordo com o Artigo 155 do Código Penal, furtar água é crime, passível de reclusão de um a quatro anos e multa. Em caso de suspeita de ligação clandestina de água, a denúncia pode ser feita por meio do Disque Denúncia 181 ou diretamente à concessionária pelo WhatsApp (21) 97211-8064 ou 0800 742 0422. O sigilo e o anonimato são garantidos.