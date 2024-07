Petrópolis Moto Fest - Foto: Divulgação

Petrópolis Moto FestFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2024 09:43

Petrópolis - O Petrópolis Moto Fest, que começou na sexta-feira (19) no Parque de Itaipava, continua neste domingo (21) com uma programação intensa, incluindo shows ao vivo, gincanas e o encontro entre os amantes das motocicletas. O evento é uma opção para petropolitanos e turistas que buscam por entretenimento e lazer e também é pet friendly.

Um dos destaques da programação deste sábado foi a Flag Parade, que reuniu os motociclistas em um passeio que partiu do Sesc Quitandinha, percorrendo o Centro Histórico e seguindo até o Parque de Itaipava. Depois, ainda ocorreu a Gincana Moto Fest, com concursos como: Marcha Lenta, Desafio do Barril e o Desafio da Salsicha. Às 18h, foi realizado o Desfile Estrela Moto Fest, com uma exibição de motocicletas. Ao longo do dia, se apresentaram as bandas O Tiro, Memphis Belle e The Immigrants, finalizando com um tributo ao Led Zeppelin, às 22h.

O domingo promete ser igualmente animado com a Oniblues Band realizando um tributo a Raul Seixas, às 12h, seguido por performances de outras bandas locais e a Batalha de Bandas à tarde. A Gincana Moto Fest está marcada para às 14h.

O evento conta ainda com uma ação solidária, em parceria com o SESC Mesa Brasil, arrecadando alimentos não perecíveis e oferecendo aos doadores a chance de ganhar uma motocicleta. O evento será encerrado com o sorteio de uma Honda Elite às 21h.

Marco Pereira, um dos organizadores, destacou que o evento já começou muito animado e promete muito mais diversão até domingo. “O Petrópolis Moto Fest não só oferece entretenimento, mas também fortalece a comunidade motociclista, atraindo pessoas de diversos estados brasileiros e contribuindo também para movimentar a economia local", afirma.