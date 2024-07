BR-040 - Foto: ANTT

BR-040 Foto: ANTT

Publicado 21/07/2024 09:48

Petrópolis - O Movimento Empresarial Petrópolis 2030 recebe, com insatisfação, a decisão do governo em licitar uma nova concessão para a BR-040, a Rio-Juiz de Fora, somente em dezembro. São sucessivas as dilatações de prazo para a abertura da concorrência referente à gestão da estrada e a consequente finalização da nova subida da Serra de Petrópolis. A licitação, agora prevista para o final do ano, e sua possível finalização apenas em meados de 2025, é uma medida que traz consequências negativas diretas à economia e ao turismo da cidade, além de reduzir significativamente a competitividade de Petrópolis. O prejuízo por ano sem a nova pista é estimado em R$ 531 milhões.

A nova pista de subida, essencial para melhorar a comunicação entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem sua conclusão estimada somente para o segundo semestre de 2031, considerando que as obras podem apenas recomeçar em 2028. Este adiamento prolongado que está previsto no novo contrato prejudica não só os cidadãos e empresas locais, mas também todos que dependem desta importante via de acesso.

“Serão mais sete anos e mais de R$ 3,7 bilhões em prejuízos estimados até 2031 com acidentes, mortes, engarrafamentos e interrupções da estrada, uma estimativa feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio em 2016 quando a nova estrada deveria estar pronta. Considerando que a nova pista deixou de ser entregue há oito anos, o acumulado de prejuízos hoje já é de R$ 4,7 bilhões”, afirma Cláudio Mohammad, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, entidade que encabeça o movimento.

O Ministério dos Transportes, descartou, após o Tribunal de Contas da União barrar a proposta, a possibilidade de renovar contrato com a Concer. Na sequência, a pasta concluiu estudos para a nova concorrência e aguarda sinal verde do TCU. A estimativa é de que aprovada, a licitação só seja aberta em dezembro.

Para o Petrópolis 2030, a cidade não pode mais admitir postergação da gestão da estrada. “A cada seis meses, entre idas e vindas, enquanto se discute se renova contrato ou se licita, vai se colocando mais um semestre à frente para a concorrência ser realizada. Petrópolis não pode mais esperar”, afirma o empresário lojista.

De acordo com o edital proposto, o novo concessionário deverá iniciar as obras da nova pista no terceiro ano de contrato. A projeção é que ela inicie até 2028 e só seja concluída em 2031. “Este cronograma afeta negativamente a nossa competitividade e a capacidade de atrair investimentos, essenciais para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. A Nova Subida da Serra de Petrópolis é uma obra crucial para a infraestrutura da nossa região. Com a atual pista já superada em sua capacidade e segurança, a nova estrada é vital para evitar deslizamentos, tombamentos de veículos e longos engarrafamentos, problemas que afetam diariamente moradores, turistas e empresas”, completa Cláudio Mohammad.

O Petrópolis 2030 anuncia que vai reiterar ao governo federal e todas as partes envolvidas que trabalhem com maior agilidade e eficiência para garantir que as obras sejam iniciadas e concluídas no menor tempo possível. A economia de Petrópolis, assim como a segurança e bem-estar de seus habitantes, dependem de uma infraestrutura rodoviária moderna e eficiente. “O Movimento Empresarial Petrópolis 2030 continuará acompanhando de perto esta situação, defendendo os interesses da nossa comunidade e buscando soluções que promovam o desenvolvimento e a prosperidade de nossa cidade”, completa Cláudio Mohammad.