Ônibus atingiu casa no SimériaFoto: Reprodução

Publicado 22/07/2024 13:28

Petrópolis - Na noite deste domingo (21), um ônibus da Petro Ita atingiu uma residência no Siméria. De acordo com informações, duas pessoas estavam no coletivo, mas ninguém ficou ferido. As pessoas que estavam dentro da casa ficaram sem condições de deixar o local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.