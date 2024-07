Petrópolis Moto Fest 2024 - Foto: Pimentel

Petrópolis Moto Fest 2024 Foto: Pimentel

Publicado 24/07/2024 11:06

Petrópolis - A segunda edição do Petrópolis Moto Fest atraiu 30 mil pessoas para o Parque de Itaipava entre sexta (19) e domingo (21). Motociclistas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, além do Rio de Janeiro marcaram presença, trazendo ainda mais diversidade e energia para o evento que teve uma série de atrações no fim de semana e já confirmou a próxima edição para 2025.

Ao todo, o evento reuniu 150 motoclubes e 9 mil motocicletas. A variedade de shows, concursos e gincanas proporcionou ainda mais animação durante o fim de semana. Uma das atrações do Petrópolis Moto Fest foi a Flag Parade, onde os motociclistas se reuniram em frente ao Sesc Quitandinha e dali seguiram para o Centro Histórico e depois para o Parque de Itaipava. O evento também teve a competição do Estrela Moto Fest, que teve como vencedora, Vitória Schwenck, e contou ainda com a Batalha de Bandas, onde a ganhadora foi a banda Versus. Além das competições, as apresentações de manobras radicais com motocicletas Honda foram pontos altos do evento.

Um dos organizadores do Petrópolis Moto Fest, Marcelo Fiorini, expressou grande satisfação com o desempenho do evento neste ano, que além de trazer milhares de pessoas para a cidade impactou também na geração de emprego e renda. Ao todo, foram gerados 300 empregos diretos e 200 indiretos. "Estamos extremamente felizes com o resultado desta segunda edição. A participação entusiasmada dos motociclistas e do público em geral superou nossas expectativas. Isso reafirma nosso compromisso de fazer do Petrópolis Moto Fest um evento tradicional na cidade, promovendo não apenas o esporte, mas também a solidariedade e o turismo, movimentando os hotéis e a economia de Petrópolis como um todo”, disse.

A ação solidária em parceria com o SESC Mesa Brasil também foi um sucesso, arrecadando 1,5 toneladas de alimentos que serão doados para pessoas em situação de insegurança alimentar. Cada pessoa que doou 5kg de alimentos recebeu um cupom para concorrer a uma motocicleta Honda Elite 125, zero quilômetro, modelo 2025. O vencedor foi Carlos Alberto Barbosa.

O Petrópolis Moto Fest foi realizado com o patrocínio do Sicomércio, TurisRio, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro; o patrocínio cultural ficou por conta do Sesc e Mesa Brasil e o apoio da Prefeitura de Petrópolis e Kastel.