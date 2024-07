Vagas de emprego na empresa - Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2024 12:18

Petrópolis - A Turp Transporte está prorrogando, por mais um dia, o balcão de empregos, na sala da empresa, que fica ao lado do fraldário, no Terminal Centro. Equipes de Recursos Humanos vão receber currículos e esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos nesta quinta-feira (25) pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. Ao todo, a operadora está disponibilizando 20 vagas de emprego, com contratação imediata.

Ao todo, são ofertadas 10 vagas para motorista, três vagas para serviços gerais, duas para mecânico, uma para eletricista e quatro vagas para jovem aprendiz. De acordo com Jean Moraes, diretor da Turp Transporte, a prorrogação do balcão de empregos tem a finalidade de proporcionar mais uma oportunidade aos candidatos, através de uma abordagem proativa.

“Sabemos que em Petrópolis há uma diversidade de talentos e, por esse motivo, estamos buscando por esses profissionais, que brevemente farão parte da nossa equipe. Ainda reforçamos o nosso compromisso com a inclusão, disponibilizando vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs)”, disse.

Assim como aconteceu nesta quarta-feira (24), a presença das profissionais de RH no Terminal Centro facilitará o processo de inscrição, com todas as informações detalhadas. Quem passar pelo local será instruído adequadamente e concorrerá às vagas. Os interessados também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagas@turp.com.br.