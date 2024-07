Ônibus decorado e motorista trajado - Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2024 09:55

Petrópolis - A empresa de ônibus Cidade das Hortênsias mudou o itinerário e pegou o “caminho da roça”, nesta sexta-feira (26), em um divertido “Arraiá da CDH”, nos ônibus que operam nas regiões do Carangola, Estrada da Saudade e Itamarati. Levando alegria e diversão aos passageiros, os rodoviários se vestiram à caráter, instalando bandeirinhas no coletivo e distribuindo paçoca durante a viagem, com direito às músicas tradicionais da festa.

A ação, que foi chique até o “úrtimo” passageiro, animou quem viajava nas linhas 318 – Luiz Salomão Viana, 328 – Fragoso e 506 – Vicenzo Rivetti. De acordo com Valesca Rodrigues, psicóloga da Cidade das Hortênsias, nenhum passageiro gostou da Festa Julina promovida no ônibus. “É mentira! Todos os nossos clientes amaram a ideia e ficaram surpresos com o nosso arraiá”, destacou a “noiva” da festa.

Os rodoviários também entraram na brincadeira, colocando chapéu de palha e vestindo as roupas com estampa xadrez, alusivas à data. Já os passageiros, participaram do arraiá mais “movimentado” de suas vidas.

“Foram viagens divertidas, com muitos sorrisos, que proporcionaram a aproximação dos clientes à empresa. É um gesto de carinho e agradecimento da Cidade das Hortênsias aos nossos passageiros. Uma experiência única e incrível, feita pela primeira vez, em Petrópolis, com gostinho de quero mais, ou melhor, gostinho de paçoca”, concluiu Valesca Rodrigues.