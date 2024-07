Carro recuperado pela PRF - Foto: Divulgação

Carro recuperado pela PRFFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2024 10:31

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro com registro de furto na altura do km 52 da BR-040, em Petrópolis. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (24) e resultou na prisão de um homem.

Os agentes da PRF realizavam patrulhamento na rodovia Rio-Petrópolis e abordaram um automóvel para procedimentos de fiscalização de trânsito. Na ação, foram feitas análises dos documentos do condutor, consultas aos sistemas e vistoria veicular, sendo constatado que o carro possuía registro de furto na Delegacia de Polícia Civil em Magé, há 10 dias.



Em conversa com os policiais, o condutor relatou ter comprado o automóvel por um valor abaixo da tabela de preços, em virtude de dívidas existentes. O homem não apresentou documentação do veículo, bem como, qualquer comprovante da transação comercial.



A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia Civil, em Itaipava.