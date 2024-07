Fachada da Unidade de Terapia Oncológica Dr. Francisco Roberto Millington - Foto: Divulgação

Fachada da Unidade de Terapia Oncológica Dr. Francisco Roberto MillingtonFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2024 10:17

Petrópolis - Um mês após sua inauguração, a Unidade de Terapia Oncológica Dr. Francisco Roberto Millington, administrada pelo Centro de Terapia Oncológica (CTO), no Hospital Alcides Carneiro (HAC), já demonstra impacto significativo no tratamento de câncer em Petrópolis. A unidade realizou 3 mil atendimentos nesse período. O local reúne todos os serviços de oncologia oferecidos pelo SUS, desde diagnóstico até quimioterapia. Ao todo, são mais de dez novos pacientes oncológicos recebendo o diagnóstico por dia e mais de 40 famílias que dependem do trabalho do CTO.

Carla Ismael, Oncologista e sócia do Centro de Terapia Oncológica (CTO), diz que a unidade é um sonho de muito tempo e que já no primeiro mês mostra sua importância para os pacientes do SUS. “Estamos felizes em ver que o projeto não apenas se realizou, mas está funcionando com a eficiência que planejamos e mantendo o que tanto prezamos nesses 45 anos de existência do CTO em Petrópolis, que é o atendimento humanizado e de qualidade para os pacientes”.

Antony Araujo , Diretor do CTO, esteve à frente de todas as medidas necessárias para colocar o novo espaço em funcionamento junto à Secretaria de Saúde. Ele destaca a importância da integração da unidade com o hospital e afirma que estão previstas ainda intervenções para garantir a melhoria contínua do atendimento aos pacientes do SUS. “Já temos projetos para melhoria e ampliação da unidade, visando acomodar os novos tratamentos oncológicos que surgem a cada dia”, afirma.

Secretário de Saúde de Petrópolis, Ricardo Patuléa lembra que desde 2017 o atendimento aos pacientes oncológicos do SUS estava ameaçado de ir para Nova Friburgo devido a uma regra do Ministério da Saúde, que não estava sendo cumprida, que era ter a unidade de tratamento aos pacientes do SUS dentro do Complexo do HAC. Com a parceria com o CTO foi possível garantir a continuidade do atendimento em Petrópolis.

A inauguração do espaço, no dia 24 de junho, contou com a presença da Ministra da Saúde, Nísia Trindade, que ressaltou a importância dessa unidade para a região. “É um centro do SUS que vai fazer a diferença em Petrópolis e é absolutamente integrado ao programa de Mais Acesso a Especialistas. As pessoas não podem ter que esperar muito tempo para exames e tratamentos oncológicos quando precisam", declarou.