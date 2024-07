Projeto Terapia Para Todos - Foto: Divulgação

Publicado 28/07/2024 10:20

Petrópolis - A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis deu início no último sábado (20), ao projeto "Terapia para Todos", que oferece suporte psicológico a mulheres em situação de vulnerabilidade. Com a meta de expandir para comunidades, a iniciativa abriu 20 vagas para esta primeira etapa. Na primeira sessão, realizada no auditório da CDL Petrópolis, mulheres se reuniram para discutir temas como enfrentamento à violência e reestruturação emocional. Coordenado pela psicóloga clínica Vanessa Abreu, o projeto prevê 15 encontros em grupo, todos os sábados, das 14h30 às 16h. Interessados para as próximas fases do programa devem entrar em contato pelo número (24) 99313-5130.

Vanessa Abreu, que já trabalhou em programas comunitários e é referência em atendimentos sociais no bairro São Sebastião onde reside, ressaltou a importância do projeto: "É fundamental oferecer às mulheres um espaço seguro e acolhedor onde elas possam expressar suas emoções e encontrar maneiras de lidar com a violência e outras dificuldades que enfrentam no dia a dia. Nosso objetivo é ajudar na reestruturação emocional e proporcionar ferramentas para a retomada da vida dessas mulheres".

Cláudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis, reafirmou o compromisso da instituição com a causa: "A CDL está comprometida em apoiar projetos que promovam o bem-estar da comunidade. Acreditamos que oferecer suporte psicológico para mulheres em vulnerabilidade é um passo importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária."

O projeto "Terapia para Todos", que tem a participação da também psicóloga Mariana Freitas, é dividido em três blocos: desbloqueio e segurança, enfrentamento e trabalho dos sentimentos, e estímulo à guinada para transformar a vida e o núcleo familiar. "A mudança da mulher reflete diretamente nos seus, principalmente nos filhos. A intenção é que o programa dê esse primeiro impulso que a mulher precisa e que ela continue no caminho da terapia e trabalhando para progredir como pessoa, como indivíduo," completa Vanessa.

A iniciativa da CDL Petrópolis visa não só oferecer apoio imediato, mas também criar uma rede de suporte contínuo, especialmente para aquelas que enfrentaram desafios adicionais durante a pandemia e a tragédia das chuvas recentes.