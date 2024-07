Jogo em que as equipes se enfrentaram - Foto: Reprodução

Jogo em que as equipes se enfrentaramFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 15:04

Petrópolis - Nesta quarta-feira (30), o Serrano e o Petrópolis entram em campo pela última rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. As duas equipes entram pressionadas na luta contra o rebaixamento para a Série B1.

O Serrano, que está em penúltimo, dentro da zona de rebaixamento, irá até Cabo Frio para um duelo contra a Cabofriense. Já o Petrópolis, atual nono colocado, recebe o Araruama na Cidade Imperial para jogar no Estádio Atílio Marotti.

Com sete pontos, o Serrano pode passar o Americano e o Petrópolis em caso de vitória e contando com que estas duas equipes não vençam. O Petrópolis, por outro lado, pode se salvar mesmo com a derrota, a depender dos resultados dos confrontos de Artsul, Serrano e Americano.