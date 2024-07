Momento em que o homem arremessa a pedra no coletivo - Foto: Divulgação

Momento em que o homem arremessa a pedra no coletivoFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 14:29

Petrópolis - Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante ao arremessar uma pedra em um ônibus da Cidade Real, nesta segunda-feira (29), no Caxambu. Com o impacto, o para-brisa do veículo trincou, mas impediu que o motorista fosse atingido. O caso aconteceu às 9h40, quando a linha 135 passava pela Rua Elisa Mussel, em direção ao Centro. Após análise das câmeras de monitoramento, o autor foi identificado. Ninguém ficou ferido.

O homem, que possui antecedentes criminais, foi encaminhado para a 105ª Delegacia de polícia, no Retiro, sendo autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado e tentativa de lesão corporal. O ônibus, que teve a viagem interrompida ao longo do dia, foi substituído e teve a operação restabelecida no início da noite de hoje, às 18h35.

Em depoimento, o rodoviário disse que o homem embarcou no coletivo, no início da manhã, e se deslocou até o Centro da cidade, se negando a efetuar o pagamento da tarifa de ônibus. Para evitar conflitos, colaboradores da empresa não insistiram, mas avisaram que o retorno para casa seria possível apenas com o pagamento da passagem, o que pode ter provocado a ação posterior, quando o homem saiu do meio do mato, com uma pedra, atacando o coletivo.

Casos de vandalismo

Além de uma ação criminosa, este é mais um caso de vandalismo ao transporte público, em Petrópolis. Nas últimas semanas, uma série de registros de vândalos nos ônibus vem chamando a atenção das empresas. Entre os mais comuns, estão a destruição de estofamento, espuma dos assentos, pichações e rabiscos, além do lixo jogado na canaleta das janelas e elevadores, dificultando o funcionamento dos equipamentos.

Diante deste cenário, o Setranspetro esclarece que a conscientização dos passageiros é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelas empresas e lembra que a depredação dos ônibus é crime previsto no artigo 163 do código penal.

O Setranspetro destaca ainda que as empresas estão ampliando a observação das câmeras de circuito interno para identificar possíveis pessoas que estão praticando este tipo de ação. Os passageiros também podem contribuir, denunciando à Polícia Militar.