Projeto EcoarFoto: Divulgação

Publicado 01/08/2024 12:22 | Atualizado 01/08/2024 12:28

Petrópolis - O Projeto ECOAR Petrópolis abriu, nessa última segunda-feira (29), um canal direto para profissionais de Educação Física que queiram se candidatar às vagas em seus núcleos esportivos no município.

Segundo o coordenador Rômulo Barros, a ação visa aproximar a ação socioesportiva dos profissionais da área, gerando oportunidades e protagonismos comunitários.

"Estamos construindo um banco de dados com profissionais recém-formados ou com experiência para atuarem em nossos núcleos. Todos os currículos serão incluídos no sistema para análise dos perfis dos candidatos. Projetamos a ampliação do ECOAR ou o preenchimento, caso necessário, de vagas já existentes. Nosso projeto caminha para o quarto ano de atividades, possuindo atualmente quatorze núcleos em Petrópolis, todos eles em funcionamento e bem estruturados."

Os profissionais devem enviar seu currículo em PDF para o e-mail projetoecoarpetropolis@gmail.com, colocando no campo assunto: “profissional de Educação Física”. Após envio o candidato receberá um e-mail de confirmação sobre o cadastro. Havendo vagas disponíveis, o chamamento dos selecionados será através do próprio endereço de e-mail e WhatsApp.

Em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Ministério da Educação, o projeto ECOAR está presente em vinte e sete municípios fluminenses, financiado por recursos do orçamento público, através de emenda parlamentar de iniciativa do deputado federal Hugo Leal.