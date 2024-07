Cirurgia transmitida em tempo real - Foto: Divulgação

Petrópolis - O Hospital SMH - Beneficência Portuguesa de Petrópolis promoveu mais uma ação de vanguarda, que traz visibilidade e qualificação para a medicina da Região Serrana do Rio. A equipe do setor de ginecologia esteve à frente da cirurgia realizada durante o Congresso de Endometriose, o “Endo in Serra” que aconteceu este mês, na sede da Faculdade de Medicina de Petrópolis. A intervenção, que contou com a estrutura moderna do Hospital SMH, teve audiência nacional e internacional por meio da transmissão ao vivo pela internet.

O médico ginecologista Diler Silva, membro da Sociedade Brasileira de Videocirurgia, Robótica e Digital (Sobracil), e integrante da equipe do setor no Hospital SMH, destacou a importância do retorno de eventos desta dimensão para a cidade. Segundo o especialista, que é cirurgião pélvico titulado pelo Instituto Crispi, o evento, com a tecnologia e logística usadas, só foi possível graças ao apoio do Hospital SMH.

“Escolhemos o centro cirúrgico do SMH por conta da infraestrutura e porque a unidade é a única na região com equipe multidisciplinar completa. Todos os integrantes possuem certificação robótica para tratamento específico da endometriose”, afirmou Diler, acrescentando que a repercussão surpreendeu até mesmo os realizadores do congresso.

A transmissão ao vivo foi acompanhada pelo público no auditório da Fase, e por estudantes e profissionais de diversas instituições do país e de fora do Brasil.

“Fomos prestigiados por cirurgiões que atuam em escolas da Colômbia, da França e dos Estados Unidos, especialmente do Nixon Center, na Flórida. Foram quase 200 inscrições para a participação presencial e tivemos palestrantes de todo o Brasil. Ficamos muito satisfeitos”, afirmou o especialista.