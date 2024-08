Equipe do Serrano na temporada 2024 - Foto: Serrano FC

Publicado 01/08/2024 14:36

Petrópolis - Nesta quarta-feira (31), o Serrano entrou em campo pela última rodada da Série A2 do Campeonato Carioca em busca de uma vitória para tentar evitar o rebaixamento na competição. No entanto, a equipe ficou no empate com a Cabofriense em 1 a 1 e acabou rebaixada para a Série B1.

O duelo foi realizado em Cabo Frio, no Estádio Alair Correa. O placar foi aberto aos sete minutos do segundo tempo, com Willian marcando para a Cabofriense em cobrança de falta. O Serrano buscou o empate, de pênalti, com Alexandro, e foi atrás da vitória, que garantiria a permanência para a equipe, mas não conseguiu.

O Leão da Serra encerrou a competição na penúltima colocação, com oito pontos conquistados em 11 jogos, conquistando apenas uma vitória ao longo do campeonato.

Agora, a equipe concentra suas energias no jogo de volta da Copa Rio, contra o Artsul. O primeiro jogo, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, teve empate por 1 a 1. Além disso, o Serrano irá jogar a Série B1 a partir de setembro.