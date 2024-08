Festival Mundo Mágico do Chocolate - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 18:17

Petrópolis - Após um sucesso de público no primeiro fim de semana, reunindo 60 mil pessoas e vendendo mais de 2 toneladas de chocolate, o Festival Mundo Mágico do Chocolate em Petrópolis se prepara para o próximo fim de semana. O evento retorna ao Palácio de Cristal a partir desta sexta-feira, 2 de agosto, e vai até domingo (4), com uma programação extensa.

Com entrada gratuita, o festival oferece uma experiência cultural e gastronômica aos visitantes. Neste segundo fim de semana, o público poderá desfrutar de uma variedade de atividades que incluem workshops, apresentações musicais e uma vasta gama de expositores de chocolate, além de outras atrações gastronômicas e artísticas.

Os visitantes poderão participar dos workshops infantis da Fábrica de Chocolate, que ocorrem a cada 30 minutos, e do workshop de Harmonização de Vinhos, às 19h, no sábado. Além disso, o evento contará com mais apresentações do musical "Dom Cacau e o Extraordinário mundo do chocolate", um dos destaques do festival.

A música ao vivo continuará a animar o evento com artistas como Pedro Ribeiro, Os Improváveis, Hugo Rocha e o Trio Dubrá. Um dos organizadores do festival, Rodrigo Duarte, compartilhou suas expectativas para o próximo fim de semana. "A resposta do público no primeiro fim de semana foi incrível e muitos expositores estão se preparando intensamente para o próximo fim de semana, que promete ser tão empolgante quanto o primeiro", disse ele.

Para mais informações, acompanhe o evento pelo instagram: @chocolatepetropolis.