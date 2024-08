Rubens Bomtempo - Foto: Divulgação

Publicado 05/08/2024 12:47

Petrópolis - Alguns dos principais nomes da política nacional e estadual marcaram presença neste domingo, em Petrópolis, para prestigiar a convenção que oficializou Rubens Bomtempo (PSB) como candidato a prefeito da cidade serrana – Paulo Mustrangi (PT) será o vice. Os deputados federais Lindbergh Farias, Jandira Feghali e Eduardo Bandeira de Mello; e Alessandro Molon, presidente do PSB do Rio, entre outros, subiram ao palco e discursaram para cerca de duas mil pessoas.

Fazem parte da coligação, ainda, PV, PCdoB, PSD, PDT, PSDB e Cidadania. Bomtempo já administrou o município em quatro oportunidades e tenta a reeleição. O ato foi marcado pelo enaltecimento à reconstrução da cidade após a tragédia dos temporais de 2022, pelo compromisso de apoio do Governo Federal e pelas críticas ao governador Cláudio Castro, que vem atrasando sistematicamente os repasses das verbas estaduais para a cidade.

"Logo depois que assumimos, veio a chuva. E muita gente me dizia que não queria estar no meu lugar. Eu mesmo perguntei a Deus por que teria que dar uma resposta que parecia impossível. Mas hoje agradeço por estar naquele lugar, neste lugar. É preciso amor para lutar, porque sem amor a luta não tem sentido. O amor que carrego só cresce e é maior do que na primeira eleição", disse o prefeito, antes de falar sobre o governo Castro: "Nunca vi na história deste estado um político ser tão perseguido quanto eu. Quando menos se

espera, levanta-se uma figura para tentar impedir nosso projeto. Essas forças vão se unindo, mas estamos com o povo e o povo está com a gente. Essa é a melhor aliança. Aviso que não vai faltar coragem e coerência. Sabemos fazer o bom debate, mas também sabemos fazer o bom combate. Avisa a essa turma que vamos sair daqui mais fortes".

Lindbergh seguiu a mesma linha em seu discurso e citou o apoio do Governo Federal, que liberou mais de R$ 400 milhões para o município: "Se tem um prefeito que é respeitado em Brasília, esse prefeito é o Bomtempo. Depois da tragédia, levei o Rubinho e o Mustrangi para falar com o presidente Lula e, de lá para cá, a parceria de Petrópolis com o Governo Federal só aumentou. Conseguimos liberar R$ 240 milhões para renovar a frota de ônibus da cidade, R$ 60 milhões para a contenção de encostas e R$ 100 milhões para obras de drenagem. As pessoas sabem que Bomtempo é sério, que podem confiar nele. Esse pessoal que joga contra Petrópolis ficou 11 meses na prefeitura de forma ilegítima, Mas agora é no voto. Esse desgoverno só quis roubar o ICMS de Petrópolis. Mas não tem jeito… querem parar o Rubinho, mas não conseguem. Vai ser uma alegria enorme presenciar a eleição de Bomtempo no dia 6".

Jandira ressaltou que acompanhou de perto o trabalho do prefeito à frente de Petrópolis na reconstrução da cidade depois das chuvas de 2022.

"Vi a dor nos olhos dele, a angústia do Mustrangi. Mas também vi essa luta imensa ser transformada em política pública. Testemunho as covardias que tentam fazer com Bomtempo, com os moradores de Petrópolis. Mas covardia a gente enfrenta com verdade. Esse pessoal da extrema direita quebrou a placa da Marielle Franco em Petrópolis, mas aqui essa turma não se cria. A mudança precisa continuar", afirmou a deputada federal.