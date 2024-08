Leandro Sampaio em sua convenção - Foto: Divulgação

Publicado 03/08/2024 10:54

Petrópolis - Na última quarta-feira (31), o Podemos de Petrópolis realizou sua convenção partidária no Clube Palmeira, homologando oficialmente a candidatura de Leandro Sampaio para prefeito e dos candidatos a vereador do partido. O evento contou com a presença de mais de 350 pessoas e importantes lideranças políticas, como o presidente regional do Podemos, Filipe Pereira, o presidente do diretório municipal, Sérgio Bernardes, e o assessor do deputado estadual Hugo Leal, Flávio Amieiro.

Leandro Sampaio destacou os pilares de seu plano de governo, focados em transformar a cidade em quatro grandes áreas: Cidade da Prosperidade, Cidade do Bem-Estar, Cidade Resiliente e Cidade Acessível. "Estamos aqui para construir um futuro melhor para Petrópolis, com foco em inovação, tecnologia e participação cidadã", enfatizou Sampaio.