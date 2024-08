Romaria Diocesana - Foto: Diocese de Petrópolis

Publicado 05/08/2024 15:34

Petrópolis - Mais de dez mil romeiros da Diocese de Petrópolis, participaram na manhã de sábado (03), da missa das 6h, no Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom Joel Portella Amado, bispo de Petrópolis. O clero diocesano, que durante a semana participou do retiro em Aparecida, concelebrou a missa, que teve a participação de padres de outras regiões do país, seminaristas e diáconos permanentes da Diocese.



Ao final da missa, todos participaram da Adoração ao Santíssimo, com bênção e procissão do altar central do Santuário até a Capela onde fica o Santíssimo. Dom Joel, afirmando que todos os romeiros são irmãos e irmãs, convidou a todos que estavam no Santuário a participarem da missa e d adoração.

Na homilia. Dom Joel afirmou que o mal nunca vence, pois, a última palavra é sempre do bem, do amor de Deus. “Precisamos nos alimentar da esperança que o mal não tem a última palavra e por isso, nunca vencerá”, comentou o bispo, lembrando que o filho bendito da Virgem Maria passou fazendo o bem e ganhou a morte, “mas ressuscitou”.



Dom Joel lembrou que não podemos pactuar com o mal, pois muitas vezes ele surge fantasiado, mas é falso, frisando que o bem é sempre verdadeiro. “Pela Virgem Maria, Deus tem seus caminhos e estamos aqui para que ele cuide de tudo”, comentou.