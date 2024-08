Espetáculo do Dom Cacau - Foto: Iza Amorim

Publicado 06/08/2024 14:06

Petrópolis - O Festival Mundo Mágico do Chocolate encerrou seu último fim de semana reunindo mais de 70 mil pessoas no Palácio de Cristal, chegando a um público de 130 mil pessoas durante todo o evento e venda de 5 toneladas de chocolate. Em sua primeira edição, o festival já se revelou com potencial para integrar o calendário de eventos de Petrópolis, sendo comparado por expositores, comércio local e público em geral, à Bauernfest. A próxima edição para 2025 já está confirmada.

Durante o festival, os visitantes puderam desfrutar de uma série de atividades. Entre elas, os workshops infantis da Fábrica de Chocolate, além de Harmonização de Vinhos. Outro destaque da programação foi o musical "Dom Cacau e o Extraordinário Mundo do Chocolate", que encantou o público presente.

"Conseguimos entregar um evento que proporcionou experiências marcantes. Desde a fabricação de chocolate, onde as crianças tiveram a oportunidade de criar suas próprias barras, até os workshops que ofereceram um aprofundamento sobre a fabricação e história do chocolate e sua harmonização com vinhos. O personagem Dom Cacau e seu musical foram particularmente bem-recebidos. Estamos muito satisfeitos e certos de que este festival se tornará um grande atrativo turístico para a cidade”, disse Rodrigo Duarte, um dos organizadores do festival.

Viviane Carias, da Doce dos Anjos Petrópolis, conta que o evento superou todas as expectativas já no primeiro dia. “O movimento foi muito acima do esperado. Fico feliz com o sucesso do festival porque sei que ele beneficiou não só a minha empresa, mas toda a economia da cidade”, conta a expositora, que teve que ampliar a equipe e dobrar a produção de sobremesas para atender o público no segundo fim de semana.

O evento gerou impactos positivos também para a rede hoteleira, aumentando a procura por hospedagens, e ainda movimentou a economia dos estabelecimentos que ficam próximos ao Palácio de Cristal. Este foi o caso do pub do Bruno Nogueira, que fica a 100 metros do evento. “Registramos uma demanda muito acima do normal, similar ao que experienciamos durante a Bauernfest. Identificamos que cerca de 70% dos clientes nos dois últimos fins de semana vieram de fora de Petrópolis”, comentou. Para ele, foi gratificante ver o impacto positivo não apenas para os negócios diretamente envolvidos, mas para toda a comunidade ao redor.