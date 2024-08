Visita realizada por alunos - Foto: Divulgação

Visita realizada por alunosFoto: Divulgação

Publicado 08/08/2024 14:43

Petrópolis - A Águas do Imperador recebeu cerca de 50 alunos do 5º ano do Colégio Vicentino Santa Isabel na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Piabanha e na Estação de Tratamento de Água (ETA) Araras, como parte do Programa Olhar Ambiental.

Os alunos, que viram, na escola, conteúdos sobre recursos naturais, tratamento e conscientização em relação a água, conheceram todas as etapas de tratamento e laboratórios, além de tirar todas as dúvidas sobre os processos.

“Eu gostei muito de ir na Estação de Tratamento de Água porque a gente viu, pessoalmente, o que a gente tinha estudado no livro de ciências e foi bem mais legal ver de perto”, disse Alice Mayworm, aluna do 5º ano.

Metade dos alunos conheceu a ETE e a outra metade a ETA. Após a visita, as crianças prepararam um conteúdo, que foi apresentado para o outro grupo, em formato de bate papo.

“Foi um trabalho incrível. Eles lembravam de detalhes que foram vistos e iam contando uns para os outros, em uma troca de informações muito rica e prazerosa”, destacou a professora de Ciências, Ingrid da Costa Vieira Fontes.

Para agendar visitas do Programa Olhar Ambiental, basta entrar em contato pelo e-mail olharambiental@aguasdoimperador.com.br.