Dia dos Pais em Petrópolis - Foto: Divulgação

Dia dos Pais em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2024 16:54

Petrópolis - A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) divulgou seu balanço referente ao primeiro trimestre do ano, revelando um aumento de 11,4% no volume de pagamentos com cartões em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento resultou em um total de R$ 965 bilhões em transações. O uso de cartões de crédito, em particular, teve destaque com um aumento de 14,4%, somando R$ 635,2 bilhões. Especialistas em gestão de crédito sugerem que este cenário oferece uma oportunidade para os lojistas impulsionarem suas vendas.

Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o Dia dos Pais, que deve registrar um aumento de vendas de até 4% em relação ao ano passado, é uma data estratégica para a oferta de crédito facilitado. "Todos os segmentos do varejo podem se beneficiar dessa tendência de uso de crédito, que oferece facilidades de pagamento com opções especiais de parcelamento. Uma estratégia sugerida é facilitar a compra de itens mais caros, que podem ser pagos à vista ou com parcelas, ou então aumentar a variedade de produtos no carrinho de compras. O setor de serviços pode adotar abordagem similar para atrair clientes", afirma Cláudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis.

De acordo com a pesquisa da Abecs, o cartão de débito foi a segunda forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros, movimentando R$ 241,2 bilhões, uma leve queda de 0,4% nos três primeiros meses do ano. Já os cartões pré-pagos apresentaram um crescimento expressivo de 27,9%, totalizando R$ 88,5 bilhões. O aumento no uso do crédito no primeiro trimestre de 2024, segundo análise da pesquisa, é resultado de fatores macroeconômicos e tecnológicos como a leve redução da taxa Selic, que se estabilizou em torno de 10%; a digitalização, que permite maior agilidade e simplificação na oferta de crédito e o crescimento da população ocupada, que agora dispõe de maior poder de compra.

Já focando no Dia dos Pais, no segundo semestre, o comércio varejista deve colocar energia nas estratégias digitais e personalização para atrair e fidelizar clientes. A tendência é a integração de canais online e físicos, que facilita a jornada de compra do consumidor. Além disso, o uso de tecnologias como inteligência artificial e big data permite uma análise mais precisa do comportamento dos clientes, possibilitando ofertas personalizadas. O aumento das vendas por meios digitais, impulsionado pela pandemia, deve continuar crescendo, enquanto a sustentabilidade e a transparência nas práticas empresariais ganham cada vez mais relevância para os consumidores. Essas tendências apontam para um mercado cada vez mais competitivo e orientado para a experiência do cliente.

Apesar das boas perspectivas, a CDL Petrópolis alerta para a necessidade de prudência. "A oferta excessiva de crédito pode gerar um ciclo de inadimplência. Defendemos um consumo consciente, para que seja sustentável. É uma questão de educação financeira, para que o consumidor possa adquirir os bens de que precisa e deseja, sem entrar em um ciclo interminável de inadimplência. Isso é prejudicial tanto para o consumidor quanto para seu núcleo familiar. Para o comércio, a venda imediata é benéfica, mas se o crédito não for quitado, esse cliente deixa de ser um consumidor. A longo prazo, isso afeta os negócios", destaca Cláudio Mohammad.