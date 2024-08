Apresentação do Festival Petrópolis Gourmet - Foto: Divulgação

Apresentação do Festival Petrópolis GourmetFoto: Divulgação

Publicado 08/08/2024 15:36

Petrópolis - Quinto maior festival gastronômico do país, reconhecido pelo Ministério do Turismo, o Petrópolis Gourmet 2024 foi oficialmente apresentado aos donos de restaurantes e chefs na tarde desta terça-feira (06), em um encontro na Brassaria Matriz, em Corrêas. Com a presença de diversos empresários do setor, o Petrópolis Convention & Visitors Bureau, idealizador e realizador do festival, detalhou as atrações e novidades da próxima edição e anunciou a abertura de inscrições para os estabelecimentos interessados em participar. De 08 a 24 de novembro, o festival, que tem como tema a música, vai desafiar os participantes a embarcar em uma viagem de sons e paladares. “Sinfonia dos Sabores”, que é como se chama essa 24ª edição, pretende enaltecer compositores, músicos e artistas com ligação com Petrópolis.

O turismo gastronômico tem se consolidado como um importante segmento no Brasil, contribuindo significativamente para a economia local. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o setor gastronômico representa cerca de 2,7% do PIB nacional e emprega mais de 6 milhões de pessoas. No Estado do Rio de Janeiro, a gastronomia é um dos principais atrativos turísticos, especialmente em cidades históricas como Petrópolis, que recebem milhares de visitantes anualmente atraídos pela rica culinária local e eventos gastronômicos de destaque, como o Petrópolis Gourmet.

"O turismo gastronômico é uma ferramenta vital para o desenvolvimento econômico e cultural de Petrópolis. O Petrópolis Gourmet não apenas atrai visitantes, mas também valoriza nossos produtos locais e talentos. Este evento é um marco que reforça nossa cidade como um destino imperdível para os amantes da boa comida e do turismo de qualidade”, destaca o presidente do Petrópolis Convention, Samir el Ghaoui.

Durante a apresentação, os organizadores destacaram a diversidade de atividades programadas para este ano. Entre as principais atrações, o "Desafio dos Chefs" chama a atenção, sendo um dos momentos mais aguardados, onde chefs renomados competem em uma série de desafios culinários.

Múcio Maffaciolli, diretor de Gastronomia do PC&VB e organizador da disputa, lembrou o sucesso da edição 2023 do desafio que mobilizou os talentosos chefs locais. “É uma celebração da criatividade e talento culinário que temos em nossa região. Este ano, estamos empenhados em proporcionar uma experiência ainda mais emocionante para os participantes e o público. Queremos destacar a excelência da gastronomia petropolitana e promover a troca de conhecimento entre os chefs”.

Outra agenda que não pode faltar é "O Festival Vai às Ruas", quando o evento leva a alta gastronomia para locais públicos. Chefs serão convidados a preparar pratos ao ar livre, proporcionando uma experiência única para moradores e turistas. Este evento será realizado na Praça Dom Pedro II, em data a ser confirmada.

O festival também contará com oficinas gastronômicas, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprender técnicas culinárias diretamente com profissionais experientes. Além disso, a tradicional Corrida dos Garçons, na Cervejaria Bohemia, promete trazer diversão e competição saudável entre os profissionais do setor, uma diversão aguardada pelos participantes.

O coquetel de abertura, programado para o dia 5 de novembro, às 19h30, na Locanda Della Mimosa, será uma excelente oportunidade para networking e degustação de mini porções dos pratos que serão destaque no festival. Cada restaurante participante terá a chance de apresentar suas criações e ganhar um prato exclusivo da edição, feito pela Cerâmica Luiz Salvador, de Itaipava.

“Com uma programação rica e variada, o Petrópolis Gourmet 2024 promete ser um grande sucesso, celebrando a gastronomia local e atraindo visitantes de diversas regiões. Convidamos todos os restaurantes a se unirem a esta grande festa culinária e fazerem parte da maior sinfonia gastronômica de Petrópolis”, destaca Samir el Ghaoui.