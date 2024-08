Reunião de criação do movimento - Foto: Divulgação

Publicado 09/08/2024 14:52

Petrópolis - Vital para Petrópolis, contribuindo com aproximadamente 30% do PIB municipal, Itaipava se ressente há anos de investimentos, infraestrutura e serviços. Mesmo abrigando cerca de 20% da população de Petrópolis e sendo um polo turístico e gastronômico, atraindo mais de 500 mil visitantes anuais, o distrito não tem a atenção que merece e precisa. Para reverter o quadro e exigir um olhar atento do poder público sobre a localidade, empresários da região se reuniram na noite desta quarta-feira (7) para discutir maneiras de solucionar problemas que são enfrentados por quem vive, trabalha ou visita os distritos de Petrópolis.

O encontro reuniu mais de 50 empresários dos setores do comércio, construção civil e imobiliário, serviços e indústria. O objetivo foi dar início ao UNITA, o movimento Unidos por Itaipava, que é um grupo empresarial emergente, apolítico e apartidário, que está sendo organizado com o objetivo de exigir a realização de obras, melhorias na infraestrutura, serviços e outras ações públicas.

O encontro foi o pontapé inicial deste movimento que surgiu de uma necessidade urgente, observada por moradores e empregadores da região, para reivindicar medidas que possam auxiliar no desenvolvimento de Itaipava incrementando a economia e melhorando a qualidade de vida da população.

“As soluções que pretendemos alcançar dependem do apoio da Prefeitura e dos governos estadual e federal. Nós vamos apontar e cobrar que as medidas sejam tomadas e que os projetos saiam do papel. A urgência dos assuntos e de buscar soluções é tão grande que o grupo surge naturalmente. Unimos pessoas corretas e precisamos ter foco, trazendo ações perceptíveis e que tragam resultados”, disse o empresário Alexandre Plantz, um dos idealizadores do UNITA.

A mobilidade urbana é uma das principais preocupações do movimento que citou a necessidade de intervenções no trânsito que possam auxiliar no tráfego de veículos em Itaipava. A pauta, que já é motivo antigo de reclamações por parte dos moradores e visitantes, é uma das que mais impacta no dia-a-dia da população. No encontro, os empresários citaram o estudo da COPPE/ UFRJ, que foi encomendado pela Prefeitura de Petrópolis e entregue em janeiro deste ano, no valor de R$ 875 mil reais. O estudo apresentou um diagnóstico da situação do trânsito em Itaipava trazendo cenários e soluções possíveis para o problema, mas até hoje, não foi colocado em prática.

A última intervenção em mobilidade feita em Itaipava foi a duplicação da pista no trecho que começa em frente à Granja Brasil, obra que ocorreu há mais de 20 anos. E, desde então, o distrito vem crescendo em turistas, veranistas e moradores, sem qualquer investimento.

“O crescimento acelerado de Itaipava evidenciou problemas críticos em áreas essenciais como saúde, educação e limpeza urbana. O trânsito em Itaipava se tornou um problema diário. A infraestrutura viária não acompanhou o ritmo de crescimento da região, resultando em congestionamentos constantes e dificuldades de acesso”, disse o empresário.

Para os empresários, uma solução imediata para diminuir o congestionamento seria o emprego de agentes de trânsito nos pontos mais afetados e com o maior fluxo de veículos, a exemplo do trevo de Bonsucesso. “Sabemos que existem diversos projetos, mas a urgência em soluções é tão grande, que o melhor projeto é aquele que seja executado”, destacou Alexandre.

Outro ponto discutido foi a segurança pública. Buscando manter Petrópolis como uma das cidades mais seguras do estado, os empresários procuram soluções para ajudar as forças de segurança a diminuírem as taxas de criminalidade. Uma delas, seria a possibilidade de implementação de um sistema de monitoramento de câmeras fazendo um cinturão de segurança na região.

Hoje, o comércio de Itaipava emprega mais de cinco mil funcionários, incluindo o setor de serviços e concentra boa parte dos 118 meios de hospedagem da cidade além de ser um polo gastronômico referência no Estado. Com suas belezas naturais e clima agradável, Petrópolis se destaca como um destino atraente para novos moradores, veranistas e turistas que buscam segurança e tranquilidade. Por isso a importância de garantir os pilares básicos para o crescimento do município, que hoje acontece em direção à Itaipava, que ainda tem muito espaço para desenvolver, de forma organizada.

“O objetivo é que o UNITA realize reuniões quinzenais para discutir as pautas relevantes e possa buscar apoio dos poderes públicos, conforme necessário, para tirar os projetos do papel. Estamos abertos a novas adesões e queremos o maior número de interessados juntos conosco estabelecendo as pautas e formando uma voz potente para cobrar a execução das obras e serviços. Temos o apoio de entidades que representam forças econômicas e a sociedade e queremos que o empreendedor esteja presente conosco”, destaca Alexandre Plantz.

Entre os presentes na reunião, Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio; Rodrigo Paiva, presidente da AssociEventos; Carlos Eduardo Pereira e Jorge de Botton, presidente e vice-presidente da NovAmosanta e Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau.