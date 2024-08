Defesa Civil Alerta passará por período de testes durante 30 dias nos 11 municípios inicialmente selecionados - Foto: Carlos Moura/MIDR

Publicado 12/08/2024 14:03

Petrópolis - O teste do Sistema de Alerta de Desastres realizado pela Prefeitura de Petrópolis no sábado (10), teve resultado positivo. O novo sistema de alerta de desastres é desenvolvido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional. Onze municípios brasileiros, sendo dois do Estado do Rio de Janeiro, participaram do teste.

A iniciativa faz parte da implantação do projeto-piloto "Defesa Civil Alerta", desenvolvido pelo Governo Federal, por meio dos ministérios das Comunicações e da Integração e do Desenvolvimento Regional, em colaboração com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as principais operadoras de telefonia do país. O sistema envia um alerta à população em situações de emergência, como eventos hidrometeorológicos severos – incluindo chuvas intensas, inundações e deslizamentos de terra.

A população recebeu avisos sonoros e vibratórios diretamente nos celulares, sem necessidade de cadastro prévio, e sobrepondo-se a qualquer conteúdo que esteja sendo exibido na tela. Esses alertas também funcionam em dispositivos que estejam no modo silencioso, exigindo a interação do usuário para serem ignorados. É importante ressaltar que a tecnologia está disponível apenas para celulares lançados a partir de 2020, com sistemas operacionais Android ou iOS, e conectados às redes 4G e 5G.

Os avisos SMS da Defesa Civil continuam sendo emitidos para a população, para todos aqueles números que estiverem cadastrados.