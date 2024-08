Projeto Mudando Vidas - Foto: Divulgação

Publicado 09/08/2024 15:46

Petrópolis - Entre a última sexta-feira (2) e a última terça (6), cinco partidas do Campeonato Municipal de Futsal foram disputadas em Petrópolis. A competição organizada pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD), nesta edição, é realizada nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13.

Entre os cinco jogos, EC Corrêas e Serra/Celminha se enfrentaram nas três categorias. No sub-9, o EC Corrêas venceu a equipe do Serra/Celminha por 7 a 2. No sub-11, outra vitória do Corrêas, desta vez por 7 a 0. O sub-13 também teve o Corrêas levando a melhor, por 7 a 3.

Outras duas partidas foram realizadas, ambas no sub-13. O EC/Cascatinha venceu o Instituto Alliance/Projeto Mudando Vidas por 22 a 1, enquanto o Palmeira FC venceu o Laginha FC por 7 a 1.

Nas três categorias, o Corrêas lidera, com seis pontos. Vale ressaltar que diversas equipes ainda não fizeram suas estreias na competição.

Os artilheiros do sub-9 são Richard Dayan, do EC Corrêas, e Caique Sampaio, do Serra/Celminha, com cinco gols cada. No sub-11, a artilharia tem Wendell Corrêa, do Corrêas, na liderança, também com cinco gols. Pelo sub-13, o jogador com mais gols marcados até aqui é Matheus Amaral, do Cascatinha, mais um com cinco gols feitos.