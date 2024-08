Aparelho de ressonância magnética - Foto: Divulgação

Publicado 10/08/2024 14:50

Petrópolis - O Ambulatório Escola do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto e da Faculdade de Medicina de Petrópolis (UNIFASE/FMP), no Cascatinha, recebeu, nesta quarta-feira (7) o novo aparelho de ressonância magnética. O equipamento foi adquirido pela Instituição este ano para apoio ao ensino e ampliação do atendimento à população. Será instalado no novo Centro de Imagem do complexo ambulatorial da faculdade, que deve ser inaugurado em setembro, com exames de ressonância magnética, tomografia, ultrassom e radiologia odontológica.

O equipamento, que pesa 5 toneladas, terá a montagem da estrutura mecânica iniciada ainda esta semana. "A criação do Centro de Imagem com o que há de mais moderno em tecnologia deixa ainda mais evidente nossa preocupação com a formação dos nossos alunos e também com a assistência em saúde da população", lembrou a reitora da UNIFASE/FMP, Maria Isabel de Sá Earp de Resende Chaves.

"O processo de compra dos equipamentos foi iniciado no ano passado e, agora, estamos trabalhando para que estejam operando ainda no mês de setembro", detalhou o Pró-reitor Administrativo, Afonso Eduardo de Resende Chaves.

Professor e coordenador do Ambulatório Escola da UNIFASE/FMP, o médico Paulo Sá destacou a importância da aquisição para os alunos da faculdade e também para a população. "Ampliar o acesso a exames de imagem como estes, com esse nível de precisão, é fundamental na qualificação do cuidado à população. Eles permitem o aprimoramento do estudo e diagnósticos precoces e mais precisos. Para nós, da UNIFASE e da Faculdade de Medicina de Petrópolis, que temos compromisso fundamental com o SUS e com a população, a chegada do tomógrafo e da ressonância representa uma grande conquista. Ganha o nosso aluno, que terá a oportunidade de uma formação melhor e mais ampla, e ganha a população que, além de ter maior acesso a esses exames, terá profissionais mais qualificados nas unidades de saúde da cidade", frisou.

"Estamos dando um passo importante no aprimoramento e desenvolvimento do processo de ensino, garantindo mais um centro de treinamento avançado para a formação de profissionais na área de saúde. Há impacto positivo no processo educacional e também no atendimento à população, que poderá contar, no Ambulatório Escola, com equipamentos de ponta para exames de imagem de altíssima qualidade", finalizou o médico radiologista André Kinder, professor que é o responsável técnico do novo Centro de Imagem da UNIFASE/FMP.