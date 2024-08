Acidente na BR-040 com vítima fatal - Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2024 14:09

Petrópolis - Na noite deste domingo (11), um homem morreu após capotar com o carro na BR-040, na altura do km 64, em Araras. O acidente ocorreu por volta de 19h30, no sentido Rio de Janeiro da rodovia.

De acordo com a Concer, administradora da rodovia, uma outra vítima foi atendida no local, com ferimentos leves, e encaminhada ao Hospital Santa Teresa.