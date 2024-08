Casa da Morte, no Caxambu - Foto: Evaldo Macedo

Casa da Morte, no CaxambuFoto: Evaldo Macedo

Publicado 12/08/2024 14:38

Petrópolis - O Governo Federal publicou o termo de convênio com a Prefeitura de Petrópolis para transformar a “Casa da Morte” em Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça. O imóvel, localizado no Caxambu, foi um dos principais centros clandestinos de tortura e assassinato durante a ditadura militar.

O convênio prevê a desapropriação da casa, primeira etapa do processo que será feita pelo Governo Federal com um investimento de R$1,4 milhão. A segunda fase é a elaboração do projeto que vai transformar o imóvel em memorial.

As negociações, para desapropriação do espaço, entre a Prefeitura e o Governo Federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, se intensificaram em janeiro deste ano.

A existência da “Casa da Morte” como centro de tortura durante o regime militar foi denunciado por vítimas da ditadura e também por militares, que em depoimentos confirmaram o uso do local para tortura e assassinato de militantes políticos.

Não há dados oficiais sobre a quantidade de presos que esteve na casa, mas há registros de uma sobrevivente: Inês Etienne Romeu, que passou mais de três meses aprisionada no local. Etienne faleceu em 2015.