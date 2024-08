Grande Hotel - Foto: Divulgação

Grande HotelFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2024 16:04

Petrópolis - O setor de hospedagem e alimentação de Petrópolis registrou alta em contratações no mês de junho deste ano, conforme revelam os dados mais atualizados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Ao todo, neste período, foram 162 vagas criadas.

Segundo o Caged, este foi o segundo mês em que o número de contratações superou o de demissões no setor neste ano. Em março, o saldo também foi positivo, porém com menor número de vagas criadas: 48. O levantamento do Caged mostra uma tendência de crescimento de oportunidades no setor nesta época do ano. Em 2022, também houve um crescimento: foram 161 novas vagas no mês de junho.

Germano Valente, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis (SindTurismo) destaca que Petrópolis tem essa tradição de receber mais turistas durante o inverno, que é considerado como o período de alta temporada na cidade. “Por isso, os setores de hospedagem e alimentação se preparam aumentando o número de funcionários nessa época do ano. O frio e os eventos desse período, como a Bauernfest e o Festival Sesc de Inverno, são fortes impulsionadores da economia local”, afirma.

Para Germano, é importante que a cidade tenha um calendário de eventos fortalecido e que atraia mais visitantes também em outras épocas do ano. “Petrópolis é uma cidade que já atrai turistas por sua história e atrações turísticas. Porém, sabemos que os eventos têm se mostrado com grande potencial de atrair visitantes para a cidade em diferentes épocas do ano. E vemos que quanto mais trazemos os turistas mais empregos são gerados no setor de hospedagem e alimentação. Sem contar que a vinda de pessoas de fora contribui também para toda a cadeia do turismo, impactando outros setores como comércio e serviços”, finaliza.