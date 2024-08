BR-040 - Reprodução/Redes Sociais

BR-040Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/08/2024 16:11

Petrópolis - A Justiça derrubou uma decisão que reduzia em mais de 60% a tarifa do pedágio da Concer na BR-040, no trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A decisão anterior previa uma redução no valor da tarifa básica de R$ 14,50 para R$ 5,60.

De acordo com a Concer, um mandado de segurança movido pela concessionária foi acolhido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e suspendeu a decisão da 1ª Vara Federal de Petrópolis, que passaria a valer às 00h desta terça-feira (13). A empresa afirma que o ato comprometeria serviços essenciais da concessão, prejudicando o usuário da rodovia diretamente.