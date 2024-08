Bunka-Sai, a Festa da Cultura do Japão de Petrópolis - Divulgação

Publicado 14/08/2024 20:11

Petrópolis - Entre os dias 15 e 18 de agosto, acontece mais uma edição do Bunka-Sai – Festa da Cultura Japonesa de Petrópolis. O evento, gratuito, acontece no Palácio de Cristal e conta com gastronomia típica, além de apresentações musicais e culturais.



O Bunka-Sai é promovido pela Prefeitura de Petrópolis e pela Associação Nikkei de Petrópolis.



Confira a programação:

15/08 – quinta-feira

16h – Funcionamento das barracas

19h – Abertura oficial

16h às 23h



16/08 – sexta-feira

10h à meia-noite



17/08 – sábado

10h à meia-noite



18/08 – domingo

10h às 22h