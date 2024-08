APPO - Foto: Divulgação

Publicado 20/08/2024 15:05

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) marcará presença no Rock in Rio 2024, realizado em setembro, evento que celebra seus 40 anos de existência. Pela primeira vez, a associação estará presente no festival, com o objetivo de conscientizar o público sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, além de divulgar o trabalho realizado pela APPO em Petrópolis.

Junto à APPO, estará o projeto Pró Medula, que já é veterano no evento. A participação conjunta promete fortalecer ainda mais a mensagem de conscientização e apoio aos pacientes oncológicos.

“A equipe da APPO está radiante com a oportunidade de expandir horizontes e apresentar seu trabalho para um público tão grande. Para isso, estamos preparando material educativo e folhetos informativos para distribuir durante o evento. A expectativa é de que a presença no Rock in Rio contribua significativamente para a sensibilização da sociedade sobre a causa do câncer e para o fortalecimento da associação”, detalhou Gabi Andrade, jornalista e Diretora de Relações Públicas voluntária da Associação.

Este marco é um passo importante para a APPO, que busca cada vez mais ampliar seu alcance e impactar positivamente a vida de mais pessoas, destacando a relevância da prevenção e do tratamento precoce do câncer.