Prisão foi feita por agentes da 105ª DPReprodução/Redes sociais

Publicado 21/08/2024 17:25

Petrópolis - A Polícia Civil realizou a prisão do homem apontado como autor de um homicídio ocorrido no Quitandinha no dia 31 de julho. Na ocasião, a vítima foi encontrada em sua cama com um travesseiro sobre o rosto, pressionado por um aparelho de tv. Além disso, foram encontradas oito lesões perfurantes na região do pescoço e no coração. As investigações apontam que o crime foi de ódio, por LGBTfobia.

Segundo a polícia, após identificarem o autor do crime, foi detectado, no início do mês, que o criminoso pretendia fugir para Duque de Caxias e estava ameaçando e constrangendo sua mãe para que lhe desse dinheiro. Os agentes da 105ª DP convenceram a mulher a registrar o fato, com o acusado já sendo preso pelo crime de ameaça.

Em seu interrogatório, o criminoso, após ser confrontado com as provas, confessou ser o assassino, mas afirmou que cometeu o crime por esta sendo caluniado e injuriado pela vítima, que estaria chamando-o de "cracudo" e "ladrão". No entanto, a apuração constatou que a real motivação do crime foi LGBTfobia, por conta da vítima ser homossexual e ter tido relações com o autor, com o fato tendo se tornado público no bairro.

Assim, o homem foi preso preventivamente.