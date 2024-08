Sala de coleta do GSH Banco de Sangue Santa Teresa - Foto: Divulgação

Sala de coleta do GSH Banco de Sangue Santa TeresaFoto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 17:48

Petrópolis - O GSH Banco de Sangue Santa Teresa emitiu um grave alerta para a carência crítica de sangue dos tipos O+, O- e A-. Atualmente, os estoques estão 64% abaixo do nível necessário, e, caso a população não atenda rapidamente ao chamado, as chances de impacto aos pacientes são altas, colocando em risco o atendimento de pessoas enfermas que dependem de transfusões em seus tratamentos e, em alguns casos, até mesmo como única esperança de vida. Esta situação exige uma mobilização imediata dos doadores para que a reposição seja feita o quanto antes.

De acordo com a instituição, para um estoque seguro e equilibrado, em um período de 30 dias, o ideal seriam os seguintes números:

sangue O+ quantidade ideal 2450 bolsas, há apenas 881, neste momento

sangue A- e O- quantidade ideal 710 bolsas, há apenas 242, neste momento

O sangue O- é fundamental, especialmente em emergências, quando não há tempo suficiente devido à criticidade do paciente para realizar testes de identificação do seu tipo sanguíneo, podendo ser transfundido em qualquer pessoa que necessite do hemocomponente. Além disso, é a principal recomendação para recém-nascidos de até 4 meses que necessitem de transfusão de sangue, conforme orientação do Ministério da Saúde, tornando sua disponibilidade ainda mais vital.

O tipo A-, por sua vez, é raro, representando apenas cerca de 6% da população. Devido à sua raridade e à restrição de compatibilidade, a doação de A- é extremamente importante para atender necessidades específicas.

“É fundamental que todos se mobilizem para doar, especialmente nesses próximos dias em que os estoques podem se agravar ainda mais, pois as demandas são crescentes e as doações estão muito abaixo do ideal. Mesmo quem não sabe seu tipo sanguíneo pode ajudar, pois faremos o teste durante o processo”, destaca Dra. Fabiana Akill, Superintendente Médica do GSH Banco de Sangue.

O GSH Banco de Sangue Santa Teresa atende a hospitais de Petrópolis e da região, incluindo Teresópolis, Três Rios e Região Oceânica de Niterói, prestando atendimento médico e técnico especializado e fornecendo hemocomponentes aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão para se recuperarem.

Segundo informa a instituição vem ocorrendo um aumento significativo na demanda de transfusões, especialmente para cirurgias, que têm consumido uma quantidade considerável de sangue. "Estamos enfrentando um número elevado de pacientes graves que precisam de sangue para procedimentos complexos, como cirurgias cardíacas e remoção de tumores. Portanto, a manutenção de um estoque seguro é crucial”, afirma Dra. Fabiana.

A médica explica que, para uma cirurgia cardíaca, como a troca de válvula, é essencial que o banco de sangue reserve pelo menos 4 bolsas de concentrado de hemácias exclusivamente para esse paciente. “Embora a quantidade exata de sangue utilizada possa variar, é possível que o paciente precise de até 6 bolsas durante o período pré e pós-operatório”, enfatiza.

Nesse contexto, manter um estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é essencial para evitar a sobrecarga de um tipo específico, o que frequentemente ocorre com os grupos RH negativos e O positivo. Por isso, mesmo que o banco de sangue destaque a necessidade urgente dos tipos especificados, a instituição enfatiza que todos os tipos sanguíneos são igualmente importantes e bem-vindos.

Pedimos à população que compareça ao Banco de Sangue com urgência, o quanto antes, para contribuir com essa causa essencial. A unidade funciona diariamente, das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco.

Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente, observando os requisitos abaixo. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de doadores, que deve ser acionado pelo telefone: (21) 99695-7470.



Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.