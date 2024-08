Ônibus bate em barranco no Independência - Foto: Reprodução

Ônibus bate em barranco no IndependênciaFoto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 09:59

Petrópolis - Um ônibus da Petro Ita bateu em um barranco no Independência na manhã desta quinta-feira (22) e deixou quatro pessoas feridas, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na Rua Ângelo João Brand.

O coletivo fazia a linha 436 - Alto Independência via Alto da Serra no momento da colisão. Ainda não há informações a respeito do que teria causado o acidente.