Terminal ficou sujo de sangueFoto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 20:01

Petrópolis - Um homem foi baleado no pé em confusão no Terminal Centro na tarde desta quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, o disparo teria sido efetuado por um agente que estava de folga, após o homem ter tentado agredí-lo.

A instituição destacou que a motivação ainda está sendo apurada e que o indivíduo baleado possui anotações criminais por furto.