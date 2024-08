Petro Ita voltou a circular em vários bairros - Foto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 19:51

Petrópolis - A Petro Ita, nesta quinta-feira (22) retomou suas operações no Alto da Serra, Meio da Serra e Morin, áreas onde havia sido proibida de circular, após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Apesar disso, a Cidade Real continua operando suas linhas nessas regiões, resultando em duas empresas atuando simultaneamente. A mudança ocorreu nas primeiras horas do dia, ainda durante a circulação dos ônibus noturnos conhecidos como “corujões”.

Decisão do TJRJ

Na quarta-feira (21), a Petro Ita obteve uma decisão favorável do TJRJ que suspendeu os decretos que haviam decretado a caducidade do contrato da empresa para as linhas que servem o Alto da Serra, Meio da Serra e Morin. A decisão, assinada pelo desembargador Nagib Slaibi, reverte a decisão anterior da 4ª Vara Cível de Petrópolis.