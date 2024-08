Empresa terá que apresentar explicações ao TJRJ - Foto: Reprodução

Empresa terá que apresentar explicações ao TJRJFoto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 15:46

Petrópolis - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido de reconsideração feito pela Prefeitura de Petrópolis, nesta quinta-feira (22), e deu um prazo de 48 horas para que a empresa Petro Ita se pronuncie sobre as graves ocorrências desta quinta-feira, entre elas um acidente, no Alto Independência, que deixou três pessoas feridas.

A Prefeitura de Petrópolis afirmou vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a situação, evitando o quadro de caos no transporte público municipal, garantindo a vida e segurança dos usuários e rodoviários.

De imediato e como forma de garantir a qualidade e, principalmente, a segurança no transporte público, em especial as linhas que atendem o Alto da Serra, Morin e Meio da Serra, a Prefeitura de Petrópolis editou um novo decreto garantindo que a empresa Cidade Real permaneça atendendo essas regiões, até decisão do Tribunal de Justiça.

Outras medidas também foram adotadas para garantir o funcionamento do sistema de transporte: o município protocolou uma denúncia no Ministério Público (MP) e na 105ª Delegacia de Polícia (DP) contra o ato arbitrário da empresa Petro Ita em colocar ônibus sem condições de circulação nas linhas das regiões do Alto da Serra, Morin e Meio da Serra.