Jogo entre Petrópolis e Audax - Foto: Vinicius Sampaio

Jogo entre Petrópolis e AudaxFoto: Vinicius Sampaio

Publicado 22/08/2024 21:42

Petrópolis - Na tarde desta quinta-feira (22), o Petrópolis FC foi derrotado pelo Audax Rio pelo placar de 3 a 0, em confronto válido pela segunda fase da Copa Rio. O confronto foi jogado em casa pela equipe da Cidade Imperial, no Estádio Atílio Marotti.

Com o triunfo, o Laranja Meritiense pode perder por até dois gols de desvantagem no jogo de volta, que avançará para as quartas da competição. Já o Petrópolis terá que vencer por 4 gols de diferença se quiser passar de fase, ou por 3 de vantagem para levar à decisão para os pênaltis.

O próximo duelo entre as equipes será na quinta-feira (29), em Moça Bonita.